António Raminhos brinca com publicação de Cristiano Ronaldo

António Raminhos não conseguiu ficar indiferente ao anúncio de Cristiano Ronaldo sobre ser novamente pai e decidiu brincar com a situação.

A revista espanhola “Hola” avançou a informação de que o craque português iria ser pai mais uma vez e, mais tarde, o capitão da seleção nacional confirmou essa notícia nas redes sociais.

No entanto, o humorista, de 41 anos, não deixa escapar nada e logo brincou com a publicação do jogador. O futebolista surgia deitado, junto a Georgina Rodriguez, e a mostrar a ecografia dos gémeos que ai vêm.

“É mesmo o melhor do mundo, porra! Pela foto… não só tinham acabado de fazer os putos como veio logo a ecografia. Parabéns, Cristiano”, escreveu.

Cristiano Ronaldo prepara-se para ser pai novamente. O futebolista já é pai de Cristiano, de 11 anos, os gémeos, Eva e Mateo, de quatro anos, e Alana Martina, de três anos, a única filha em comum do casal.