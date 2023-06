António Raminhos celebra o aniversário com um pedido especial

O comediante António Raminhos comemora hoje o seu dia de anos. Mas não quer presentes para si, mas doações para a Casa do Artista, ao lembrar Luís Aleluia.

Hoje é dia de festa em casa de Teresa Guilherme, que faz anos. António Raminhos é outro aniversariante do dia 27 de junho. Mas entre felicidades e “parabéns”, há tristezas. As cerimónias fúnebres de Luís Aleluia, que faleceu na passada sexta-feira, dia 23 de junho, realizam-se também esta terça-feira.

Como forma de homenagem ao “menino Tonecas”, António Raminhos aproveitou o seu dia de anos para apelar aos seus seguidores. Ao invés de prendas para si próprio, o comediante quer antes que as pessoas façam doações para a Casa do Artista, da qual Luís Aleluia era vice-presidente.

Nas redes sociais, Raminhos fez esse pedido às pessoas que o seguem, acompanhado de uma foto rara de infância.

“Faço 43 anos, não há nada para festejar nisto! Prefiro aproveitar o meu aniversário de forma mais útil, até para me esquecer que faço 43 anos”, começou por escrever.

“Então fazemos assim: quem aqui me der os parabéns tem de fazer uma doação de, pelo menos um euro, para a Casa do Artista do querido Luís Aleluia. Ele ia gostar muito e eu também: MBWay Ser Solidário 96 7829622. Só depois podem dar-me os parabéns! Não sejam batoteiros! Eu também já fiz a minha!”.

A iniciativa do comediante foi elogiada pelos seguidores e celebridades. “Que bela ideia! Parabéns, meu querido”, escreveu Rita Ferro Rodrigues. “Parabéns, amigo, muitas felicidades e anos de vida e arranja-me outra maneira de fazer a doação, que eu ainda não tenho essa modernice do Mb não sei quê”, notou Sónia Tavares.