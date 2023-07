António Raminhos critica investimento na JMJ: “Não é o primeiro, não será o último

O humorista António Raminhos criticou o investimento do Governo na Jornada Mundial da Juventude, que inicia na próxima terça-feira, dia 1 de agosto.

A Jornada Mundial da Juventude que irá acontecer em Lisboa está prestes a começar. O evento tem início na próxima terça-feira, dia 1 de agosto, e decorre até domingo, dia 6 de julho. A JMJ têm sido alvo de polémicas e críticas em Portugal, principalmente no que toca ao investimento.

António Raminhos foi uma das pessoas que se mostrou indignado em relação à quantia que o Governo investiu no evento. E não deixou de mostrar a sua opinião.

Nas redes sociais, partilhou o que acha da situação e deu ainda exemplos onde os investimentos foram feitos “à maluca”.

“O investimento ridículo nas Jornadas Mundiais da Juventude não é o primeiro, não será o último. Uma pesquisa rápida prova isso. Não sei se será demagogia ou populismo, mas a mesma criatividade que usam para injetar dinheiro à maluca e arranjar justificação podia ser usada para soluções para os sem-abrigo, habitação, saúde, educação, etc. Mas aí realmente estariam a ajudar as pessoas e isso não os deixa bem vistos perante os estrangeiros e os grandes investidores e oligarcas. As jornadas vão passar e virá outro ‘investimento’…”, escreveu.

O humorista não foi a única figura pública a tecer críticas. O ator Marcantonio Del Carlo criticou a retirada de tendas de Lisboa por causa da JMJ.