António Raminhos deixa filhas em desespero com brincadeira

António Raminhos deixou as filhas em desespero ao cantar uma das músicas da banda sonora de “Frozen 2” enquanto Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor assistiam ao filme.

Com o lançamento da saga produzida pela Disney, em 2019, o humorista recriou o momento em que irritou as filhas, há cerca de cinto anos, com o primeiro filme “Frozen”, deixando-as, novamente, desesperadas com a sua insistência.

Maria Rita, de nove anos, Maria Inês, de sete, e Maria Leonor, de três, acabaram por abandonar a sala em lágrimas e aborrecidas, deixando Raminhos sozinho.

“Então acham que saía o ‘Frozen 2’ e eu não repetia a façanha?”, escreveu António Raminhos na legenda da publicação.

Recorde-se que António Raminhos também gravou a primeira vez que fez esta brincadeira com as filhas e publicou o vídeo no canal de YouTube, intitulado de “Como irritar uma criança”.