António Raminhos faz reflexão sobre Jornada Mundial da Juventude

O humorista António Raminhos fez neste domingo uma reflexão sobre a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e a visita do Papa a Portugal.

O Papa Francisco despediu-se de Portugal ao final da tarde deste domingo e com o regresso a Roma, Itália, terminou a JMJ que, durante uma semana, decorreu no nosso País.

António Raminhos aproveitou o encerramento do evento para fazer uma reflexão e, sobretudo, deixar algumas perguntas no ar. “Para mim, curto e grosso, é simples… Não interessam para porra nenhuma as palavras do Papa ou as críticas dos opositores ou o ignorar o evento se tudo cair em saco roto”, começou por referir.

“Gostaram das palavras do Papa sobre igualdade e amor entre todos? Levem-nas para os vossos dias e mudem padrões de pensamento que se calhar já não fazem sentido”, acrescentou.

“Criticaram os gastos da câmara no evento quando há gente a morrer à fome? Juntem-se a uma associação de voluntários no vosso bairro ou procurem saber o que podem fazer mais…”

“Ignoraram o evento? Mas se calhar não ignorem aquela vizinha que está sempre sozinha ou o bom dia que podem dar logo pela manhã. Para mim falo também”, rematou António Raminhos.

Recorde-se que, no início da JMJ, o humorista já tinha deixado a sua opinião sobre o investimento feito no acontecimento.