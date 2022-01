António Raminhos festeja aniversário a recolher alimentos

O humorista abdicou da tradicional festa de aniversário e festejou a data com uma recolha de alimentos solidária, no parque de São Sebastião, na Ericeira.

António Raminhos completou este sábado 40 anos e, para celebrar a data, voluntariou-se para ajudar os mais desfavorecidos, como revelou nas redes sociais. Para substituir as prendas de aniversário, o humorista apelou a que aderissem a um “crowdfunding” para ajudar as instituições Associação Acreditar, Hope Porto e Comunidade Vida e Paz.

“Os 40 vieram fortes. Mas olha quando me derem os parabéns percam mais cinco minutos e metam um euro no evento solidário que criei para ajudar três instituições. Era incrível atingir a meta”, lê-se na legenda de uma fotografia do humorista.

Recorde-se que Catarina Raminhos assinalou mais um aniversário do marido, no Instagram, com uma dedicatória. “A fotografia é antiga, tal como nós. Mas tem aquela luz boa que, felizmente, sempre nos fez companhia neste caminho de tantos anos. Hoje é o dia dele. São 40 e eu ainda me lembro de quando festejámos os 19”.

