António Raminhos partilha “tesourinho” e fãs não perdoam

António Raminhos abriu o baú das memórias, nesta terça-feira, 23 de novembro, e partilhou uma imagem sua caricata.

O humorista, de 41 anos, publicou uma fotografia onde surge com um estilo um pouco alternativo algo que não passou despercebido pelos fãs.

“Eu, quando tocava nos Trevo Lírios, banda de renome em aldeias e localidades”, escreveu o comediante em tom de brincadeira.

Os seguidores de António Raminhos ficaram incrédulos e alguns chegaram mesmo a questionar se era o humorista na imagem. “És tu, Raminhos? Dá-me um sinal!”, ou “Óculos arnette e coletes de gosto duvidoso. Oh que fase…” escreveram alguns internautas. Houve ainda quem fizesse a comparação com a personagem principal da saga “Matrix”. “Podias ter sido o ‘Neo’ no Matrix!” ou “Olha…. se o realizador de matrix “bota” nisto…” são alguns dos exemplos do paralelismo traçado entre Neo e Raminhos.

Atualmente o humorista encontra-se em digressão pelo país com o espetáculo “Três é Demais – A Segunda Dose”, juntamente com Marco Horácio e Luís Filipe Borges.