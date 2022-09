António Raminhos reage à derrota da Seleção Nacional com a Espanha

António Raminhos reagiu, esta quarta-feira, 28 de setembro, à derrota (0-1) de Portugal contra a Espanha, no Estádio Municipal de Braga, a contar para a Liga das Nações.

O humorista, de 42 anos, brincou, no perfil de Instagram, com o desaire da Seleção Nacional, orientada pelo treinador Fernando Santos, no jogo desta terça-feira à noite, 27 de setembro.

“A falta de gás na Europa já chegou à seleção”, escreveu.

Portugal perdeu o encontro contra os espanhóis na última jornada da fase de grupos da Liga das Nações. Com esta derrota, a equipa das quinas acabou por ficar de fora da fase final da prova.