António Raminhos revela já ter passado por uma depressão

O humorista revelou que já passou por uma depressão e alertou para a importância de falar e pedir ajuda “sem medo”.

A morte do ator Pedro Lima gerou várias publicações de consciencialização para o silêncio relacionado com a saúde mental e António Raminhos também deixou uma mensagem nas redes sociais na qual referiu que ninguém sabe o que é que, realmente, se está a passar com o outro.

“Ninguém sabe aquilo que nos vai na cabeça. E, muitas vezes, não partilhamos por medo, dor, porque achamos que ninguém vai compreender. Até ao dia que, por alguma razão, percebemos que há mais alguém que pensa como nós. Que já sofreu como nós. E para perceber isto, basta abrir o coração sem medo. Não guardem aquilo que não precisam. Falem, contem e, sobretudo, procurem ajuda. Entre o céu e a terra há muita gente que compreende o nosso caminho”, afirmou no Instagram.

Na mesma publicação, o humorista destacou a importância do amor-próprio. “Se têm vontade e precisam de ser abraçados procurem esse abraço. Se não têm ninguém que vos abrace, abracem-se a vocês mesmos. Muitas vezes, quem mais ama os outros é que mais tem dificuldade em amar-se a si próprio e essa é base”.

“O que interessa é que ninguém está sozinho por muito que pareça. Falem, sem vergonha, procurem essa ajuda agora e, sobretudo, amem-se como seres imperfeitos que somos para que não procuremos encurtar o nosso tempo”, acrescentou.

