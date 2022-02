António Raminhos deixa Tânia Ribas de Oliveira a rir-se à gargalhada

António Raminhos fez com que Tânia Ribas de Oliveira ficasse a rir à gargalhada durante a emissão do programa “A Nossa Tarde”, da RTP1.

O humorista esteve à conversa com a apresentadora, por videochamada. Durante a entrevista, o comediante brincou com uma fotografia que encontrou do amigo e cantor Toy em tronco nu.

“A sorte é que uma pessoa mesmo estando em casa consegue matar saudades dos amigos. Gosto de deitar a minha cabeça no peito do Toy”, disse António Raminhos, em jeito de brincadeira.

De seguida, o humorista tirou a imagem de Toy como fundo da videochamada e colocou uma fotografia sua de quando era criança. “Olha, eu quando era pequeno”, atirou o comediante.

Recentemente, António Raminhos explicou que abandonou o Twitter por ter sido apelidado por diversos internautas de “pedófilo”, devido às piadas que faz com as filhas Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

“Diziam que sexualizava as miúdas, que elas me iam odiar. Tiraram aquilo fora do contexto então era pedófilo, era tudo e mais alguma coisa e, por isso, deixei de ter Twitter”, contou.