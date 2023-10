António Raminhos viaja sozinho para Tóquio: “Um mundo à parte”

Durante duas semanas, António Raminhos estará no Japão. O comediante vai participar num campeonato de artes marciais.

Há alguns dias, António Raminhos partilhou nas suas redes sociais que iria iniciar uma viagem de 14 dias sozinho para o Japão, para participar num campeonato de artes marciais.

O comediante já se encontra no país asiático e utilizou o Instagram como um “diário de bordo”, como apelidou. “Acabei de chegar a Tóquio, três aviões e três fusos horários depois. Saí de casa às 6h45 da manhã do dia 2 e cheguei ao Japão às 22h do dia 3. A meio da viagem dei por mim a pensar: ‘que horas são? E de que ano? Será que as minhas filhas já acabaram a faculdade?’”, brincou.

“Aeroportos organizados e tripulações simpáticas também ajudam! Eram chineses muito alegres com a vida. A entrada no metro é o primeiro contacto com um mundo à parte. Esqueçam a linha azul e amarela… São 13 linhas e 300 estações… foi respirar fundo e perguntar tudo como os malucos. Quando não falam inglês, que é sempre, (vá quase) é apontar e dizer os nomes”, notou.

“Amanhã começam as dúvidas sobre o que comer (já que não como carne) e como me deslocar para todo o lado. A dúvida é normal, o ruminar e ficar preso nela, não. Amanhã logo se verá. Tudo passa, tudo se resolve”, concluiu António Raminhos.