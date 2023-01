António Raminhos volta a falar sobre saúde mental: “Entendo o julgamento”

António Raminhos recorreu, mais uma vez, às redes sociais para falar sobre saúde mental e a sua importância.

O apresentador e humorista partilhou assim duas histórias sobre este tema esta segunda-feira, 2 de janeiro.

“Ainda esta semana cruzei-me com duas histórias de dois amigos na casa dos 40 que não procuram ajuda. Um chegou a ir ao médico, mas quando lhe disse que precisava de medicação fugiu com o rabo à… bula. Outro, simplesmente fecha-se em copas, não procura ajuda, não fala com amigos, com mulher, com ninguém, procura resolver tudo sem dizer nada. Presos em ideias preconcebidas, mitos, ego…”, começou por escrever.

“Eu entendo o julgamento, o medo do desconhecido, o achar que se está sozinho. Que seria impossível acontecer connosco. O achar que se é fraco. Porque já lá estive. Entendo o acreditar que se está bem, quando na realidade sabemos que não é assim. Ou o ter a esperança que a crise passa ou que não precisamos da ajuda. (…)”, continuou.

“O problema é que não se vive. O viver está para lá dessa capota que colocamos por cima de nós. Se estão a passar por um momento difícil, fechem os olhos e imaginem que alguém vos está a dar a mão, pensem na sensação de paz que isso vos traz. Essa mão existe na realidade, sobre várias formas, está na altura de darem a vossa”, rematou.

De notar que a saúde mental é um tema muito abordado por António Raminhos que também já admitiu sofrer com problemas como a ansiedade.