António Sala deixa mensagem de carinho a filha de Mário Augusto

António Sala recorreu às redes sociais, esta segunda-feira, 9 de maio, para deixar uma mensagem de carinho a Rita, filha do jornalista Mário Augusto.

A filha do rosto de informação da RTP1 foi submetida a uma cirurgia delicada na coluna, algo que sensibilizou o comunicador.

“Aqui estou eu com a Rita, filha do meu Amigo Mário Augusto e da queridíssima Paula. A Rita foi submetida a uma complexa cirurgia. Graças a Deus correu bem, mas está agora a viver os chamados ‘dias das dores’”, começou por escrever.

“Nunca é fácil, mas a Rita é heroica, está a resistir estoicamente, e com a Graça de Deus, irá recuperar totalmente. Querida Rita, muita força e vamos a isso! Os teus pais, os teus irmãos, assim como toda a tua família e os teus amigos e seguidores estão do teu lado e puxam positivamente por ti. E isso conta. Temos de repetir fotografias como esta e voltar a viver mais momentos felizes. As melhoras e beijinhos querida Rita”, rematou.