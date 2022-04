António Sala: “Faço 73 anos e dou graças a Deus por isso”

António Sala chegou aos 73 anos, esta sexta-feira, 14 de janeiro, e decidiu agradecer tudo o que tem recebido ao longo da sua “jornada”.

O apresentador e radialista escreveu um texto, no seu perfil de Instagram, em jeito de agradecimento e assinalou tudo o que de bom lhe tem acontecido.

“Faço hoje 73 anos e dou graças a Deus por isso. Por essa enorme e já longa dádiva”, começou por escrever.

“Pela Vida e por todas as bênçãos que me ofereceu. Pelo Amor que sempre recebi dos meus saudosos Pais e Avós. Da minha mulher, do meu filho, dos meus sogros e da minha nora. Da minha irmã, meus sobrinhos e sobrinhos-netos. De todos os meus familiares. Os que me rodeiam e os que já partiram. Do núcleo forte de Amigos do Coração. Não são muitos, mas são os melhores”.

O comunicador alargou o leque de agradecimentos: “Os Mestres e colegas das Artes da Rádio, Televisão, Música, Palcos e Livros. Do grande público que desde há mais de cinquenta anos me tem acompanhado com ternura, bondade e sentido crítico, em tudo o que faço profissionalmente”, acrescentou.

“Nem nos meus melhores sonhos de criança, eu poderia acreditar em tudo o que de fantástico e muito bom a vida me tem oferecido. Muito menos poderia pensar em ter tido a Fé e as forças necessárias para ultrapassar os momentos dramáticos, que as faltas de saúde já me fizeram enfrentar. Nada consegui sozinho”, disse ainda.

“Agradeço a Deus todas as bênçãos e as pessoas boas que colocou ao meu lado, ao longo desta já longa jornada. Profissionais dos meus ofícios, Empresas de Comunicação, Instituições, Colegas Voluntários, Profissionais de Saúde, Amigos únicos e muita gente desconhecida que também estiveram ao meu lado, nos melhores e nos piores momentos. Nunca, nunca mesmo os esquecerei”, frisou.

“Faço hoje 73 anos e dou graças a Deus por isso. Que a saúde, seja para mim, para os que amo, assim como para toda a gente que sofre neste mundo agora tão doente, a benção maior das nossas vidas. Brindo ao Amor e a todos vocês. Do fundo do meu coração, muito obrigado”, rematou.