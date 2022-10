António Sala recorda o seu primeiro programa de televisão

António Sala fez uma partilha muito especial com os seus seguidores. O radialista recuou até aos anos 70 e recordou o seu primeiro programa de televisão.

De notar que na imagem partilhada pelo comunicador surge ainda Simone de Oliveira.

“Amigas e amigos, hoje recuo até ao final dos anos setenta nesta foto com a minha queridíssima Simone, no decorrer da gravação daquele que nessa altura foi o meu primeiro programa de televisão como apresentador. Chamava-se ‘Música Maestro’, na RTP 2. Belos tempos!”, disse.

Na secção de comentários foram vários os internautas que afirmam ainda se lembrar do formato e ter saudades. “Como me lembro ainda desse programa tudo passa fica as memórias” ou “belos tempos mesmo, lembro com saudade obrigado pela lembrança”, são alguns exemplos das palavras deixadas pelos fãs de António Sala.