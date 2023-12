António Zambujo: “A minha natureza é triste e aprende-se a viver com isso”

António Zambujo foi o convidado de Maria Cerqueira Gomes no programa “Conta-me” este sábado, 2 de dezembro.

Este sábado, 2 de dezembro, foi ao ar mais um episódio do “Conta-me”, conduzido por Maria Cerqueira Gomes. O convidado foi António Zambujo, que falou sobre a sua vida profissional e pessoal.

A certo ponto da conversa, a apresentadora questiona: “Foste a única pessoa que ouvi, numa entrevista, a assumir-se como uma pessoa triste. E sem qualquer tipo de problema. Como é que se lida a assumir essa situação?”.

“Ser triste não é estar triste. Ter uma natureza triste é completamente diferente. Uma pessoa feliz nunca é sempre feliz, assim como uma pessoa triste nunca é sempre triste”, começou por responder o cantor.

“A minha natureza é triste e aprende-se a viver com isso, com essa sensação… A forma como vemos as coisas… Mas é bom, porque evita o deslumbramento, faz com fique mais terra-a-terra. Prefiro ser assim a ser como aquelas pessoas às quais acontece uma coisa boa e se sentem a última ‘Coca-Cola do deserto’”, completa.