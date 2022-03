António Zambujo brinca com a saia de Aurea no “The Voice”

António Zambujo brincou com a saia que Aurea levou para a gala do programa “The Voice” (RTP1), referindo-se a um “meme” que circulou na Internet de Pedro Abrunhosa a sair do decote da cantora.

Depois de a intérprete brincar com a situação da semana passada, mostrando que optou por uma saia curta e não por outro decote que pudesse ser tema de assunto nas redes sociais, António Zambujo não perdeu a oportunidade de brincar.

“O Pedro Abrunhosa, na semana passada, saía por cima, esta semana sai por baixo”, disse o jurado do formato da estação pública, causando gargalhadas em quase toda a gente que estava no público.

Por sua vez, a colega jurada Marisa Liz mostrou-se incrédula: “Tu não disseste isto!”

Na transmissão deste domingo, ficaram fechadas as equipas de Aurea e Diogo Piçarra, com seis elementos cada uma. Recorde-se que, no programa anterior, tinham ficado escolhidos os cantores de António Zambujo e Marisa Liz.