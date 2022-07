António Zambujo estreia documentário “Visita de Estudo”

António Zambujo estreou, esta segunda-feira, 25 de julho, o documentário “Visita de Estudo” no seu canal de Youtube. O projeto pretende “dar a conhecer muitos dos lugares e histórias da terra” que o viu crescer.

“Visita de Estudo” é ainda o nome do segundo “single” do seu último álbum, “Voz e Violão”, e que serviu de mote para o nome deste novo projeto.

“Neste documentário, o músico sobe ao palco de alguns dos locais mais simbólicos do Alentejo para apresentar canções do seu último trabalho ‘António Zambujo Voz e Violão’, revisitando ainda parte do seu repertório anterior e do cancioneiro tradicional alentejano”, lê-se em comunicado.

Durante a digressão, o cantor passa por locais como Beja, Beringel, Pomarão, Portel e Porto Covo.