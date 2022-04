António Zambujo revela que já atuou bêbado: “Tinha de fazer músicas com os copos”

nio Zambujo revelou, esta quinta-feira, 17 de dezembro, que atuou bêbado num espetáculo que teve com Luísa Sobral, Miguel Araújo e César Mourão no Porto.

O cantor, de 45 anos, confessou, durante a rubrica “Pressão no Ar” no programa “5 Para a Meia-Noite” (RTP1), que, antes de um concerto no Teatro Sá da Bandeira, beberam tanto vinho que acabou por subir ao palco embriagado.

“Já atuei bêbado uma vez. Queres que conte quando foi? Foi quando fiz a primeira temporada do ‘Desconcerto’, com a Luísa Sobral, o César Mourão e o Miguel Araújo”, começou por explicar.

“Fomos convidados para um almoço num dia de espetáculo no Porto nas Caves. E o almoço foi todo regado a Barca Velha [vinho]. Então começámos às duas da tarde e acabámos às seis diretamente para o Teatro Sá da Bandeira”, prosseguiu.

De seguida, recordou a dificuldade que teve em trabalhar. “Foi um bocado chato e estranho para mim porque tinha de fazer as músicas e com os copos estava com a sensação de que estava a demorar muito tempo a fazer tudo”, acrescentou.

“Lembro-me da primeira música que eles faziam a letra e eu tinha de fazer a música parecia uma coisa interminável e depois na verdade demorou 30 ou 40 segundos”, rematou.

Atualmente, o intérprete pode ser visto pelo público como mentor no concurso musical “The Voice Portugal”, apresentado por Catarina Furtado e Vasco Palmeirim aos domingos à noite na RTP1.