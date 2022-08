Ao fim de 28 semanas, Maria Sampaio faz balanço da gravidez

A viver a primeira gravidez, Maria Sampaio fez um balanço da gestação durante estas 28 semanas, referindo que está a “amar cada segundo” desta experiência.

A atriz, que integra o elenco da novela “Festa é Festa”, da TVI, começou por explicar, no perfil de Instagram, que se sente “inchada” desde o início da gravidez.

“Quem são as rechonchudas do pai? 28 semanas de ti! Dizem que as grávidas só incham aos sete ou oito meses! Eu desde a primeira semana! Mas a amar cada segundo!” garantiu a intérprete, que vai ser mãe de uma menina.

“A amar as pernas cheias de retenção de líquidos, os pés que já não servem em calçado nenhum, as mamas a chegarem ao queixo, as pernas assadinhas de roçarem uma na outra e o preenchimento facial de felicidade que me da esta cara bem rechonchuda”, prosseguiu.

A artista adiantou que tomou conhecimento de comentários alegando que esta terá colocado botox na cara. “Já ouvi por aí que estou carregadinha de botox. Amigas, não façam botox durante a gravidez pelo amor da santa!” afirmou.

“Estamos muito felizes! Mesmo nos dias que choro e nem sei porquê, que fico carente e estou cansada! Amar é isto! Amar cada segundo no bom e no mau! No alto e no baixo! Já te amo desmedidamente! Por isso, sinto-me tão linda e tão abençoada!” desabafou.

No final, Maria Sampaio deixou uma mensagem às mulheres que estão a realizar tratamentos de fertilidade: “Para todas as minhas manas que ainda estão em tratamentos, ou que já passaram por muitas perdas, rezo todos os dias por vocês! Confiem! O que é vosso está guardado!”

A atriz está grávida, fruto da relação amorosa com Gonçalo Cabral. Lembre-se que, antes do anúncio da gestação, na revista “Cristina”, a intérprete já tinha confessado, em março, ter feito seis introduções embrionárias, duas FIV (Fertilização In Vitro).