Ao natural: Jennifer Lopez mostra processo de preparação para o Met Gala

Antes da maquilhagem “sensual” para o Met Gala, Jennifer Lopez mostrou-se a preparar a pele com produtos da sua marca.

Em parceria com um conhecido produto, Jennifer Lopez, de 53 anos, mostrou como preparou a pele para a noite mais emblemática do ano, o Met Gala, nos Estados Unidos, que ficou marcado pelo anúncio de gravidez de Serena Williams.

A artista partilhou um vídeo nas redes sociais, onde é possível ver que os produtos de “skincare” utilizados são da sua marca “JLO Beauty” e mostrou-se, num momento raro, ao natural, ainda sem maquilhagem.

Para criar um efeito brilhante, a cantora utilizou o “soro” de beleza “JLO Glow” no rosto e pescoço.

Com vista a proteger a pele de raios ultravioletas, adicionou o creme “JLO Beauty That Big Screen Broad Spectrum SPF 30”: “Acho que as pessoas pensam em mim como bronzeada, mas a verdade é que eu não apanhei muito sol. Fiz autobronzeadores, bronzeadores e todo tipo de coisas assim. Mas nada de sol e protetor solar todos os dias”, disse.

Depois de ficar “totalmente hidratada” e “pronta para ir”, o maquilhador Ash K Holm explicou o conceito da maquilhagem para a grande noite: “A ideia era deixar a beleza natural brilhar através da maquilhagem”.

Na passadeira vermelha, Jlo desfilou com um vestido da marca Ralph Lauren, e não se fez acompanhar do atual marido, Ben Affleck.