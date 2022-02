Ao receber prémio de Melhor Ator, Joaquin Phoenix dedica sucesso à mãe

Joaquin Phoenix dedicou, na madruga desta segunda-feira, o sucesso profissional à sua mãe, Heart Phoenix, aquando da entrega do prémio de Melhor Ator na cerimónia dos Critics Choice Awards.

O ator recebeu o troféu de melhor ator pela sua interpretação da personagem principal no filme “Joker”. Em cima do palco, no momento do discurso, o intérprete prestou tributo à sua progenitora.

“Preciso de agradecer à minha mãe. […] Mãe, sempre foste a minha maior inspiração, mesmo quando a auto comiseração me fez perder o rumo. Obrigado por nunca teres desistido de mim. Valorizo profundamente o teu apoio”, disse.

Na passadeira vermelha e na gala Critics Choice Awards, Joaquin Phoenix fez-se acompanhar pela sua irmã e cantora Rain Phoenix, que também marcou presença nos Globos de Ouro.

O ator foi detido num protesto contra as alterações climáticas por não obedecer às ordens das autoridades para dispersar do local. Contudo, acabou por ser libertado pouco tempo depois.