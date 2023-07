Aos 48 anos, Carlão acaba de tirar a carta de condução

O músico Carlão, dos Da Weasel, tirou a carta de condução e partilhou a prova nas redes sociais. As celebridades reagiram.

Mais uma conquista para a lista de Carlão. O músico dos Da Weasel acabou de tirar a carta de condução e não se esqueceu de partilhar a novidade e o feito nas redes sociais.

No Instagram, o artista, de 48 anos, partilhou uma fotografia do documento que prova que está apto para conduzir. Na caixa de comentários, as reações não tardaram a aparecer. Muitas delas de colegas e famosos.

“Não. Agora já não tenho desculpa”, escreveu Carolina Deslandes, que teve resposta de Carlão: “Bora. Se eu consegui, também consegues”.

“Isso é Photoshop. Só acredito quando vir ao vivo”, brincou Diogo Piçarra. “Adivinha quem tirou a carta e não chumbou, foi desta vez que a doninha acelerou! Pronta a arrancar, já meteu o cinto, com muita pica, muito afinco!”, comentou Rodrigo Gomes.

Dino D´Santigo disse: “É este ano que tiro a minha, mano”. Por sua vez, a artista Capicua escreveu: “Promessa cumprida. Parabéns”.