Aos 73 anos, José Mayer está novamente internado

José Mayer, que recebeu alta hospitalar no final do mês passado, encontra-se internado mais uma vez.

Segundo a imprensa internacional, o intérprete, de 73 anos, foi internado pela primeira vez devido a uma hemorragia alveolar no pulmão. No entanto, Leo Dias, do jornal brasileiro “Metrópoles”, avançou que este segundo internamento está relacionado com um alegado surto psicótico. Contudo, essa informação já foi negada pela assessoria do artista.

O novo internamento do ator foi confirmado em comunicado, citado pela revista “Quem”: “José Mayer deu entrada na Casa de Saúde São José hoje, dia 17 de março, para etapa final do tratamento contra a recidiva (reaparecimento) da doença autoimune Granulomatose com Poliangiite”, lê-se.

“O seu retorno à Casa de Saúde São José já estava programado desde o momento da sua alta e é parte do procedimento já esperado após etapa de infusão medicamentosa concluída com sucesso no decorrer da última semana. É totalmente inverídica e desrespeitosa a notícia de que o ator teria tido um suposto surto psicótico”, acrescenta ainda a nota de imprensa.