Aos 83 anos, Al Pacino prepara-se para dar as boas-vindas ao quarto filho

Namorada de Al Pacino, Noor Alfallah, de 29 anos, está grávida de oito meses, avançou a imprensa internacional.

Nem mesmo os 54 anos de diferença foram impedimento para Noor Alfallah e Al Pacino, que estão prestes a ser pais.

Segundo avançou a TMZ, Noor Alfallah está grávida de oito meses. O produtora de cinema, de 29 anos, e o ator, de 83, começaram a namorar em abril de 2022 e, pouco mais de um ano depois, já vão dar as boas-vindas ao primeiro filho em conjunto.

Noor Alfallah, de acordo com o mesmo “site”, já namorou com Mick Jagger, vocalista da banda “The Rolling Stones”, e com o bilionário Nicolas Berggruen, ambos com uma diferença de idades significativa.

Recorde-se que Al Pacino já é pai de Julie Marie, de 33 anos, fruto do casamento com Jan Tarrant e dos gémeos Anton e Olivia, de 22 anos, que nasceram do relacionamento também terminado com Beverly D’Angelo.