Aos 85 anos, Pinto da Costa casou-se com Cláudia Campo

Jorge Nuno Pinto da Costa casou-se com Cláudia Campo numa cerimónia privada. O casal elegeu a freguesia de Campanhã, no Porto, para trocar alianças.

Jorge Nuno Pinto da Costa voltou a aprumar-se para trocar alianças. O presidente do FC Porto casou-se esta terça-feira, 22 de agosto, com Cláudia Campo, avança o “Jornal de Notícias”.

Pinto da Costa, de 85 anos, e Cláudia Campo, de 47, já estavam juntos há seis anos. Uma vez que a gestora bancária já era a “primeira-dama” do clube azul e branco, o casamento não pressupõe grandes alterações.

Segundo o “JN”, o casal elegeu a freguesia de Campanhã, a mesma onde se localiza do Estádio do Dragão, para “dar o nó”. Os amigos e familiares só tiveram conhecimento da decisão poucos dias antes do enlace, referiram fontes próximas ao jornal.

Para a lua de mel, daquele que é o seu quinto casamento, Pinto da Costa e Cláudia Campo elegeram uma quinta no Douro.