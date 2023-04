Aos 96 anos, Ruy de Carvalho espera assistência da TAP durante mais de meia hora

Paula de Carvalho, filha do ator Ruy de Carvalho, denunciou nas redes sociais que o ator ficou à espera de assistência da TAP durante mais de meia hora.

“Assistência pedida com antecipação. Já toda a gente saiu do avião e nós à espera. Uma vergonha. De quem é a culpa? Não sei, se do aeroporto, se da TAP?”, começou por questionar Paula de Carvalho no Facebook, que ilustrou o momento com uma imagem do pai, naquilo que aparenta ser o hangar do aeroporto.

“A verdade é que ficámos 35 minutos a aguardar… e deixou-se uma pessoa de 96 anos à espera”, lamentou.