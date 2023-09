“Apaixonada por esta miúda”. Daniela Ruah assinala aniversário da filha

Daniela Ruah recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário da filha. Sierre Esther é fruto do relacionamento com David Paul Olsen.

Daniela Ruah utilizou as redes sociais para assinalar o aniversário da filha, Sierre Esther, que completou sete anos. As celebrações foram no fim‑de‑semana, mas só agora a atriz partilhou imagens do momento.

“Não podia estar mais orgulhosa e apaixonada por esta miúda. A nossa filhota fez hoje sete anos e tivemos um fim de semana de celebração e amor. Que continues a esforçar-te em tudo e que a vida te sorria sempre. Parabéns a esta miúda incrível que temos tanta sorte de ser nossa e de educar”, escreveu.

Sierre Esther é a filha mais nova da estrela de Hollywood. Daniela é, ainda, mãe de River Isaac, de nove anos. As duas crianças são fruto do relacionamento com David Paul Olsen. Recentemente, Daniela partilhou uma imagem dos filhos para assinalar o regresso às aulas.