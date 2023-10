APAV demarca-se de polémica entre Ricardo Martins Pereira e colaboradora

A APAV recorreu ao LinkedIn para se demarcar da resposta dada por Raquel Segadães a Ricardo Martins Pereira e defender a liberdade de expressão.

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) pronunciou-se esta terça-feira, 24 de outubro, sobre a polémica gerada entre uma colaboradora e Ricardo Martins Pereira em torno do decreto-lei que deverá prever apoio de subsídio de desemprego a vítimas de violência doméstica.

Após a exposição do caso, a Associação veio constatar, publicamente, que “as posições assumidas por uma colaboradora da APAV, Raquel Segadães, na sua página pessoal na rede social LinkedIn, vinculam apenas a própria e não a APAV, uma vez que foram manifestadas em nome individual e em nenhum momento em representação da associação”.

Posteriormente, a Associação considerou: “Reconhecendo a liberdade de expressão – incluindo a liberdade para opinar, para discordar, para satirizar, entre outras – como um direito fundamental, desde que exercido no respeito pela legalidade, a APAV tem como princípio debater as questões relevantes para a promoção dos direitos das vítimas de crimes nos momentos e nos locais próprios, não sendo consequentemente prática da Associação participar em discussões nas redes sociais”.

O jornalista partilhou a resposta dada pela APAV: “Na sequência das calúnias infelizes produzidas pela responsável de comunicação da APAV, Raquel Segadães, sobre mim, a APAV não só tomou uma posição pública demarcando-se das declarações da sua colaboradora como uma responsável de topo da associação me contactou telefonicamente pedindo desculpa pelo sucedido (mesmo que não tivesse qualquer obrigação de o fazer). Nunca misturei as coisas, tenho o máximo de respeito pela APAV e por todo o trabalho que faz diariamente em prol de todo o tipo de vítimas, e sei perfeitamente distinguir a postura e posição da associação de declarações difamatórias e criminosas produzidas por uma sua funcionária”.

Recorde-se que, Ricardo Martins Pereira, empresário e ex-marido de Ana Garcia Martins, “A Pipoca Mais Doce”, escreveu sobre o anúncio da aprovação de subsídio de desemprego a quem é vítima de violência doméstica, destacando: “Querem ver os números da violência doméstica a disparar em 3,2,1…”. As palavras do empresário mereceram uma atenção especial por parte de Raquel Segadães, responsável do departamento de comunicação da APAV. No LinkedIn, a funcionária da APAV considerou que “este discurso é para lá de perigoso vindo de qualquer pessoa, mas acima de tudo de uma figura pública”.