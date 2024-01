Após a morte da mulher, James Morrison cancela compromissos profissionais

James Morrison recebeu em choque a notícia da morte prematura da mulher, Gill Catchpole, e optou por cancelar todos os compromissos profissionais.

O cantor chora a morte da mulher, Gill Catchpole, aos 45 anos, e, por isso, decidiu “cancelar todos os compromissos de trabalho”, avança o “The Mirror”.

Apesar da cidade de Gloucestershire, em Inglaterra, ter ficado “em choque” com toda a situação, Gill estava à procura de casa, aquando do falecimento, e tinha alterado o estado civil para “solteira” no Facebook.

Recorde-se que James Morrison conheceu a companheira aos 17 anos. Gill deixou dois filhos, fruto da relação com o artista: Elsie, de cinco anos, e Ada Rose, de 15.