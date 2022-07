Após a morte do avô, Isabel Silva agradece onda de amor

Isabel Silva recebeu várias mensagens de carinho depois de ter anunciado a morte do avô. A apresentadora agradeceu, esta sexta-feira, 22 de julho, a onda de amor.

A comunicadora, de 36 anos, está a viver dias difíceis depois de ter revelado que o seu avô perdeu a vida. Durante este período de luto, a profissional da RTP tem recebido várias mensagens de apoio.

“É, sobretudo, uma mensagem de grande agradecimento por todas as mensagens que tenho recebido”, disse no vídeo que publicou no perfil de Instagram para agradecer o apoio.

“Percebemos que tantas pessoas estão a passar por aquilo que estamos a passar, tantas pessoas que já passaram e depois têm um testemunho incrível para nos dar que nos faz o clique”, prosseguiu, referindo que existem pessoas com “histórias mais desafiantes” que a sua.

A apresentadora explicou que quando partilha o que está a sentir sente um “alívio e conforto”. “Estou a fazê-lo agora pelas redes sociais porque gosto de falar de emoções, do que estou a sentir, e gosto de partilhar as minhas coisas convosco. Mas é tão importante conversarmos a toda a hora com as pessoas que gostamos sobre aquilo que estamos a sentir”, afirmou.