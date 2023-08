Após acusações de assédio sexual, Lizzo processa bailarinas

Lizzo foi acusada por três ex-bailarinas de assédio sexual, agora garante ter provas de que a situação não foi como está ser descrita.

Lizzo prepara-se para processar as três bailarinas que a acusaram de assédio sexual. Segundo o advogado da cantora, Marty Singer, disse ao “TMZ”, foram divulgadas fotografias das bailarinas a divertirem-se com os artistas de um espetáculo de cabaré.

Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, as três bailarinas, afirmaram que Lizzo forçou-as a ir ao espetáculo de topless em Paris, o mesmo no qual foram captadas as imagens, e o advogado refere que as acusações não têm fundamento, uma vez que nas fotografias mostram-se felizes com as dançarinas do cabaret.

Recorde-se que a cantora chegou a recorrer às redes sociais para reagir às acusações. “Não estou aqui para ser vista como uma vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e a comunicação social me retrataram nos últimos dias. Sou muito aberta com a minha sexualidade e com minha expressão, mas não posso aceitar ou permitir que as pessoas usem essa abertura para me fazer parecer algo que não sou”, notou a artista, que é conhecida por promover o amor próprio e a positividade do corpo.