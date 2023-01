Após aniversário, Francisca Cerqueira Gomes viaja até ao Sri Lanka

Depois de ter completado 20 anos, Francisca Cerqueira Gomes fez as malas e viajou até ao Sri Lanka. A filha de Maria Cerqueira Gomes encontra-se em trabalho.

A jovem manequim está a trabalhar no Sri Lanka com mais um grupo de “influencers” e fotógrafos. Numa das publicações, a modelo publicou o resultado final de uma sessão fotográfica em que surge de biquíni preto.

De seguida, a também atriz mostrou-se rendida ao país, com um conjunto de diversas imagens do local, e um emoji de um coração.

Antes de viajar, a intérprete festejou o seu aniversário no Porto, com um jantar rodeado de familiares e as amigas mais próximas, entre as quais estiveram a atriz Margarida Corceiro e a cantora April Ivy.

Na data de aniversário, a mãe da jovem, Maria Cerqueira Gomes, deixou uma mensagem de parabéns nas redes sociais.”20 anos de ti! Mais de metade de mim… Amo-te muito! Parabéns, minha rica filha!” escreveu.