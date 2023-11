Após anunciar gravidez, Sofia Arruda partilha novas imagens da “barriguinha”

A atriz Sofia Arruda anunciou, este final de semana, que está grávida pela segunda vez e partilhou novas fotografias da “barriguinha”.

A família de Sofia Arruda vai aumentar. A atriz está grávida pela segunda vez, como anunciou no passado sábado, através das redes sociais. O bebé vem juntar-se ao pequeno Xavier.

Após dar as boas-novas, a intérprete e apresentadora partilhou novas imagens da “barriguinha” crescente no Instagram, durante as férias que fez em família na Ilha do Sal, em Cabo Verde. Nas fotografias, Sofia aparece ao lado do filho Xavier e do companheiro David Amaro.

“Babymoon perfeita”, escreveu na legenda, completando com as “hashtags” “novo bebé em breve” e “babymoon”.

No anúncio da sua gravidez, a atriz escreveu: “”Nós íamos guardar este momento mais algum tempo só para nós, mas a verdade é que muitos de vocês já perceberam e não fazia sentido não partilharmos esta felicidade com todos os amigos e família que nos querem tão bem”.