Após anunciar o fim da carreira, João Sousa é elogiado por Vasco Palmeirim

João Sousa vai terminar a carreira profissional no próximo Estoril Open e, nas redes sociais, Vasco Palmeirim não poupou nos elogios ao tenista.

Aos 34 anos, João Sousa prepara a despedida dos campos: o tenista anunciou esta terça-feira, 26 de fevereiro, que, devido as várias lesões que sofreu nos últimos tempos, vai terminar a carreira no próximo Estoril Open.

Nas redes sociais, o jogador profissional tem sido elogiado pelos fãs. Vasco Palmeirim não ficou de fora e deixou algumas palavras àquele que considera ser “o nosso melhor jogador de sempre”.

“Eu ainda sou do tempo da esperança em nomes como o Nuno Marques, o Cunha e Silva, o Bernardo Mota ou o Emanuel Couto no ténis nacional. Queríamos que um deles levasse o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo tenístico e que víssemos pela primeira vez um português nos lugares cimeiros do ranking ATP”, escreveu.

“Isso só aconteceu com o João. Um miúdo de Guimarães que ainda adolescente foi sozinho para Barcelona porque queria ser um tenista profissional e com resultados. Com trabalho, com esforço e com muitos sprints com uma mochila à costas, a coisa deu-se. É o nosso melhor jogador de sempre. E é um tipo simplesmente impecável”, acrescentou.

Por fim, apresentador garantiu que irá marcar presença no Estoril Open “para aplaudir a carreira” de João Sousa e “para abraçar o amigo”.