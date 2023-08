Após anunciar separação, Catarina Siqueira está de férias com a filha

Catarina Siqueira confirmou a separação do seu companheiro de 18 anos. Agora, aproveita momentos de férias com a filha.

Esta quinta-feira, dia 3 de agosto, foi um dia, mais uma vez, marcado por uma separação. Catarina Siqueira – que ficou conhecida na série juvenil “Morangos com Açúcar” e voltou a ganhar destaque por participar no “Big Brother Famosos” da TVI -, recorreu às redes sociais para anunciar o fim da relação com Marco Costa. O casal estava junto há quase duas décadas e tem uma filha em comum, a pequena Luz.

Após anunciar a separação, a atriz foi de férias com a filha e afirma serem “diferentes” das anteriores. No Instagram, partilhou alguns registos dos momentos de descanso.

“Primeiro dia das primeiras férias diferentes. Uma bolha de amor e de sorrisos muito nossa”, lê-se na legenda do álbum de fotografias com imagens de Catarina e da filha.

A caixa de comentários foi “inundada” de corações e a caixa de comentários da atriz recebeu frases de carinho dos seguidores, como “A vida continua Catarina, o importante é sorrir e deixar a caravana das deprimidas passar, felicidades para os três acima de tudo”.