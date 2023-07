Após anúncio de gravidez de Matilde Breyner, Tiago Felizardo partilha fotografia das duas “miúdas”

Dois dias após Matilde Breyner ter anunciado a gravidez, o companheiro Tiago Felizardo partilhou um registo amoroso nas redes sociais.

Tiago Felizardo recorreu às redes sociais para partilhar um registo amoroso da companheira Matilde Breyner, que anunciou há dois dias a gravidez. “As minhas miúdas”, escreveu o ator na legenda.

Há cerca de um ano, Tiago Felizardo e Matilde Breyner sofreram uma enorme perda. A filha Zoe, que nasceu prematura aos seis meses de gestação, acabou por não sobreviver. “É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu”, escreveu na altura. “A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu”, acrescentou.

Esta terça-feira, a atriz anunciou a gravidez e, rapidamente, choveram comentários de carinho por parte de inúmeras figuras públicas. “Que novidade incrível Parabéns! Muito feliz”, escreveu Filipa Nascimento, “Lindas meninas!”, referiu Isabel Valadeiro, “Linda”, comentou Maria Cerqueira Gomes.

Recorde-se que o casal também já teve de lidar com um aborto espontâneo em 2021, revelou Matilde no programa “Conta-me”, conduzido por Manuel Luís Goucha: “Estive grávida no ano passado [2021], quando estava a gravar a novela ‘Para Sempre’ [TVI] e perdi com poucas semanas”, relembrou.