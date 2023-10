Após ataque que resultou em centenas de mortes, Bruno Mars abandona Israel

Bruno Mars tinha um concerto marcado em Israel. Contudo, o cantor abandonou o país após os ataques por parte de um grupo palestiniano.

Raquel Strada não foi a única a querer abandonar Israel, após o ataque que aconteceu este sábado, dia 7 de outubro, pelo grupo Hamas, um movimento islamista palestino. Até ao momento, foram registadas mais de 600 mortes e milhares de feridos.

Bruno Mars, cantor norte-americano, também deixou o país do Médio Oriente. O cantor encontrava-se em Tel Aviv para um concerto. Contudo, cancelou o espetáculo que iria acontecer no sábado. Segundo o jornal brasileiro “Metrópoles”, o artista já conseguiu abandonar Israel e desembarcou na Grécia.

De relembrar que Raquel Strada, que ficou retida no país por conta do ataque, utilizou as redes sociais para pedir ajuda. Contudo, também já conseguiu sair de Israel, tendo chegado a Dubai, de onde partirá para Lisboa.