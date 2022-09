Após casamento, Pimpinha Jardim deixa mensagem de felicidades à irmã Isaurinha

Pimpinha Jardim deixou, esta segunda-feira, 5 de agosto, uma mensagem de felicidades à irmã, Isaurinha, que se casou este fim de semana com Leonardo Mota.

A filha de Cinha Jardim fez um balanço do casamento da sua irmã, que aconteceu este sábado, 3 de agosto, no Porto, admitindo que estava mais “nervosa” do que no seu matrimónio.

“Sábado, casámos a minha irmã mais nova, aquela que cresceu ao meu lado que esteve e estará sempre presente em todas as ocasiões”, começou por referir Catarina Jardim no “post”.

“Estava mais nervosa por ela do que eu no meu próprio casamento. Estava linda de morrer parecia uma princesa”, afirmou, elogiando a noiva.

“Levaste a melhor Leonardo Mota! Isaurinha sejam muito felizes e amigos um do outro. Uma vida feliz! Adoro-te”, rematou, prometendo aos seguidores que quando as fotografias oficiais do casamento chegarem vão ser publicadas nas redes sociais.

Na cerimónia em que a irmã de Pimpinha Jardim “deu o nó” estiveram caras conhecidas do público como Angie Costa, Miguel Cristovinho, Kasha, Miguel Coimbra, António Bravo, entre outros.