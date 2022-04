Após cirurgia, Ben atualiza estado de saúde com foto

Rúben Vieira, conhecido como Ben, atualizou o estado de saúde após ser submetido a uma cirurgia para tratar uma hérnia.

Após Rita Ferro Rodrigues ter anunciado o companheiro foi operado a um problema de saúde diagnosticado há seis anos, Ben partilhou, no perfil de Instagram, uma fotografia e afirmou que a cirurgia foi “concluída com sucesso”.

“Operação concluída com sucesso pelas mãos sábias do Dr. João Levy Melância. Agora é só desfrutar desta minha estadia na CUF e voltar à vida. Tudo está bem quando acaba bem”, pode ler-se na publicação, em que surge sorridente.

Rúben Vieira tem um filho em comum com Rita Ferro Rodrigues, Eduardo. Já a apresentadora também é mãe de Leonor, do relacionamento anterior com Daniel Cruzeiro.