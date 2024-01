Após confirmar relação, Bárbara Norton de Matos desabafa: “Vivam, apaixonem-se”

Bárbara Norton de Matos confirmou a relação com João Moura Caetano e, de seguida, desabafou nas redes sociais.

Foi na noite de quinta-feira, 18 de janeiro, que Bárbara Norton de Matos esteve no “Passadeira Vermelha”, onde confirmou a sua relação com João Moura Caetano. “Está assumido, só quero é que nos deixem viver”, disse.

Algumas horas depois, utilizou as redes sociais para fazer um desabafo, partilhando também uma fotografia com o toureiro. “Acho que, depois de tanto do que se disse nestas últimas semanas, é que tive noção que fazer terapia faz a diferença”, começou por dizer.

“Viver sem máscaras não é fácil, mas é muito libertador. É mesmo importante estarmos bem com a nossa consciência e vivermos a nossa vida sem deixarmos que opiniões alheias influenciem a nossa felicidade! Por isso vivam, apaixonem-se, desfrutem todos os dias do bom que é viver em pleno”, acrescentou.

A atriz ainda afirma que vai continuar “intensa, a rir alarvemente e com carradas de defeitos, mas a viver em liberdade, a fazer o que gosta e a dizer o que lhe apetece”. “Estou muito feliz”, terminou.

Quem não deixou de reagir ao desabafo de Bárbara, foi o seu atual companheiro que comentou: “És incrível tal como és”.