Após confirmar relação, Selena Gomez surge a beijar novo namorado

Selena Gomez confirmou, recentemente, estar numa relação com Benny Blanco. A cantora partilhou uma imagem a beijar novo namorado.

No início do mês, Selena Gomez confirmou os rumores de um romance. Os comentários falavam sobre a possível relação da cantora com Benny Blanco, produtor americano de temas como “Eastside”, “I Can’t Get Enough” e “Bad Decisions”.

Pouco tempo após confirmar a relação, a também atriz partilhou um álbum de imagens nas redes sociais que acabariam com qualquer dúvida que restasse.

Numa das imagens, Selena aparece abraçada ao companheiro. Contudo, a fotografia que chamou a atenção do público foi a que a artista surge a beijar Benny Blanco.

De relembrar que a cantora também utilizou as redes sociais, recentemente, para desejar um “feliz aniversário” à sua grande amiga de anos Taylor Swift.