Após ter estado infetada com Covid-19, Júlia Pinheiro está de volta ao trabalho: “Recuperada e feliz”

Júlia Pinheiro regressou, esta segunda-feira, 28 de março, ao pequeno ecrã depois de ter estado em confinamento na sua casa por estar infetada com Covid-19.

A apresentadora confessou, no perfil de Instagram, estar “feliz” por ter regressado à condução do programa “Júlia”, no arranque da semana, admitindo sentir-se “recuperada” do vírus.

“Uma semana depois de ter sido diagnosticada com Covid-19, estou de regresso”, começou por escrever. “Recuperada e feliz pelo regresso ao meu lugar natural:a televisão”, acrescentou.

De seguida, a profissional da estação de Paço de Arcos agradeceu “a todos os que se preocuparam” consigo. “A todos os que se preocuparam comigo desejo expressar a minha gratidão”, rematou.

Enquanto esteve afastada do programa, Júlia Pinheiro acabou por ser substituída pela colega de estação Andreia Rodrigues. “Neste estúdio há uma energia incrível criada pela Júlia Pinheiro”, confessou a companheira de Daniel Oliveira.

Durante o confinamento em casa, a apresentadora recebeu um presente “especial”. “Cá em casa, a Covid-19 combate-se com rosas. Assim, o isolamento fica melhor”, disse, na altura.