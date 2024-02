Após declarações de Nuno Homem de Sá, Frederica Lima partilha imagem

Nuno Homem de Sá esteve no “Goucha”, onde fez revelações inéditas acerca de Frederica Lima. A ex-namorada do ator fez, no entretanto, uma publicação nas redes sociais.

Após a entrevista polémica de Nuno Homem de Sá, onde o ator revelou que viveu um relacionamento poliamoroso, a ex-namorada Frederica Lima recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia em Cascais, afastando-se do tema.

“Magnífica Cascais! Terra de pessoas de caráter forte, de educação firme com valores importantes e estruturantes, que valorizam e protegem a Família. Terra de pessoas com nível, com verdade e com noção. Pessoas com dinheiro sim, mas que respeitam o próximo e não rebaixam ninguém”, escreveu.

“Pessoas que me respeitam e que sabem respeitar os outros, afinal, esse é o pilar da educação. Cascais não é prisão e é isso que eu mais adoro nesta terra. Aqui eu não sou prisioneira de ninguém”, acrescentou.

“Para quem não conhece Cascais, visitem! Vale a pena! Aqui há muita gente boa. Uns melhores outros piores, mas o nível nunca desce”, rematou.