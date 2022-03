Após descolamento da placenta, Inês Aires Pereira regressa às gravações

Inês Aires Pereira revelou, esta segunda-feira, 13 de setembro, que está de regresso às gravações da nova novela da TVI “Para Sempre”, depois de ter sofrido um descolamento da placenta.

A viver a segunda gravidez, a intérprete sofreu um susto quando teve de ser hospitalizada para tratar um descolamento da placenta. Seguiram-se alguns dias de repouso total, recomendados pelos médicos, para a artista conseguir manter a gravidez.

Agora, Inês Aires Pereira voltou ao trabalho na estação de Queluz de Baixo e fez questão de partilhar o momento de alegria com os seguidores, através do perfil de Instagram.

“Queria deixar aqui marcado o dia que voltei! Vamos com calma, com muita calma, mas vamos!” escreveu a atriz, agradecendo de seguida à equipa de trabalho da novela “Para Sempre”.

“Queria também agradecer a esta equipa que foi e continua incansável e a fazer tudo para garantir o nosso bem-estar. Foram incríveis, obrigada!” acrescentou.

A profissional da estação privada já tinha admitido que esta gestação está a ser mais atribulada do que a primeira: “Continuo com enjoos, pele de m****, disposição de m**** e este descolamento que não cola que faz com que viva com medo e que trema cada vez que vou à casa de banho”.

Lembre-se que a artista já é mãe de Alice, fruto da relação amorosa com David Ferreira da Silva.