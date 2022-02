Após “um longo dia de trabalho”, Débora Monteiro brinca com as filhas

Débora Monteiro chegou a casa cansada de um dia “longo de trabalho” no domingo, 14 de novembro, e aproveitou para descomprimir com as filhas gémeas, Alba e Júlia.

A apresentadora teve um dia de trabalho muito ocupado. Para descontrair, a comunicadora não resistiu em brincar com as filhas, antes da hora de dormir, tal como contou, esta segunda-feira, 15 de novembro, no Instagram.

“Ontem depois de um dia longo de trabalho, muita brincadeira antes de começarem a relaxar para adormecerem”, relatou. “Chego a casa cheia de vontade de as apertar. Ainda tive a sorte de as apanhar acordadas. Minhas piriris”, prosseguiu.

Luciana Abreu, Raquel Tavares, Núria Madruga, Maria João Pinho e Oceana Basílio mostraram-se rendidas, na secção de comentários, ao momento entre a amiga e atriz com as filhas gémeas.

Júlia e Alba, de um ano, são fruto do relacionamento amoroso de Débora Monteiro com o empresário Miguel Mouzinho.