Após dias atribulados, Cláudia Vieira aproveita calor da Bahia com filha já recuperada

Cláudia Vieira tinha passado o fim de ano no Brasil com filha a ser assistida no hospital. Contudo, parece que a pequena Caetana já está recuperada.

Um fim de ano atípico, como caracterizou Cláudia Vieira. A apresentadora está na Bahia, no Brasil, onde rumou para aproveitar o “réveillon”. Contudo, foram dias atribulados com a filha mais nova, Caetana, doente e a ter de ser assistida no hospital.

Contudo, parece que os dias complicados já passaram. Segundo a nova publicação da intérprete nas redes sociais, Caetana já estará recuperada e a aproveitar o calor que se faz sentir na Bahia.

“Depois de alguns dias de Caetana doentinha lá aproveitámos este paraíso em família. Amo a energia deste sítio e tenho muito para partilhar”, escreveu, partilhando fotografias das férias em família.