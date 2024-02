Após divórcio de Catarina Furtado, João Reis assume: “Há sempre uma tristeza”

Meses após ter sido anunciado o divórcio de Catarina Furtado, João Reis conta como está a relação com a apresentadora e os filhos.

João Reis e Catarina Furtado estiveram juntos quase 20 anos, do qual resultaram dois filhos, agora já adolescentes – Beatriz, de 17 anos, e João Maria, de 16. A separação tornou-se pública em julho de 2023.

Numa entrevista concedida à revista “Caras”, João Reis garantiu que mantém “uma relação fantástica com a Catarina”: “Temos sempre muito boas bases de entendimento, e isso ajuda muito”, garantiu.

Sobre os filhos, o ator sublinhou: “Eles são adolescentes, com as dúvidas e incertezas próprias da idade, e acho que ultrapassaram esta fase com tranquilidade, apesar de tudo. Eu e a Catarina somos pessoas civilizadas e atenciosas, portanto está a correr tudo bem”.

Com a correria do dia a dia, pode ser difícil ter tempo para estar com os filhos, mas, uma vez que já são adolescentes, não é um problema. “Há uns dias mais difíceis do que outros, quando eu e a Catarina estamos a trabalhar muito, mas eles também já estão mais autónomos e nós estamos sempre em cima dos acontecimentos. Falamos muito uns com os outros, um com o outro, e está a correr muitíssimo bem”, disse à publicação.

Ator não se sente culpado

O divórcio foi mediático, mas João Reis sente-se tranquilo: “Não me sinto culpado de nada, faço sempre o melhor possível e sei que a outra parte também. Quando as coisas não correm bem, temos de chegar a um entendimento e partir para outra. Temos de fazer com que as coisas sejam o mais pacíficas possível do ponto de vista da relação que temos e que temos com os nossos filhos”.

“Desse ponto de vista, estou completamente tranquilo, não sinto qualquer espécie de peso. Há sempre uma tristeza pelo fim de uma relação tão longa, por não ter dado certo, mas são as inevitabilidades da vida. Era pior se estivéssemos de costas voltadas, e, felizmente, isso nunca aconteceu”, concluiu.