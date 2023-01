Após estreia de “Vai ou Racha”, Pedro Teixeira recebe elogios de Sara Matos

Após a estreia do programa “Vai ou Racha” na TVI, Pedro Teixeira recebeu, esta segunda-feira, 30 de janeiro, vários elogios da companheira de longa data, Sara Matos.

O ator estreou-se com o novo formato na estação de Queluz de Baixo, que é emitido às 19h00. Depois da emissão, o intérprete afirmou que espera que o público se tenha divertido tanto como o próprio.

“Já está! Espero que se tenham divertido tanto quanto eu. O que acharam?” questionou o apresentador da nova aposta da TVI.

Rapidamente, a companheira do comunicador respondeu, afirmando que não há sorriso mais bonito do que o do ator. “Não há sorriso como o teu!” atirou a atriz da SIC na secção de comentários.

Também Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção da VI, aplaudiu, com emojis, a prestação de Pedro Teixeira.