Após férias, Cláudio Ramos faz reflexão: “Penso na felicidade e no privilégio”

Cláudio Ramos esteve a aproveitar mais uns dias de férias. Prestes a regressar ao trabalho, fez uma reflexão nas redes sociais.

Maria Botelho Moniz esteve, estes dias, a apresentar o “Dois às 10” com a companhia de Idevor Mendonça, porque Cláudio Ramos estava a aproveitar mais uns dias de férias. Contudo, o apresentador está de volta ao trabalho.

Nas redes sociais, Cláudio Ramos deixou uma reflexão depois de regressar das férias e prestes a regressar à televisão. “Domingo. Acabaram-se as férias de Verão e no fim deste período, penso na felicidade e no privilégio de as ter, mas também no privilégio e na felicidade de voltar. Sempre disse que antes dos 50 estaria realizado profissionalmente. E estou!”, começou por escrever.

“Volto às manhãs. Aquelas que faço todos os dias a olhar para quem está em casa. Se me perguntarem; qual é o segredo da felicidade de voltar? É saber que do outro lado há alguém como eu, que todos os dias espera pela nossa companhia. O meu objetivo profissional sempre foi apresentar o programa da manhã pela responsabilidade que ele tem. Muitos nem sonham que ‘responsabilidade’ é esta de que falo. Uns nunca saberão, outros só o tempo os fará entender”, continua.

“Como se agradece este privilégio? Além da óbvia preparação e de esvaziar o ego todos os dias, é ter a noção exata da realidade de quem nos escolhe ver. Estar atento. Preocupado. Ser empático. Entender porque confiam. Ter sempre presente que o protagonista do programa é quem nos visita e as suas histórias. Não é o Cláudio, não é a Maria. São eles que generosamente nos contam a cada manhã pedaços da sua vida. São eles que têm que ser escutados. Cresci frente à televisão a querer respostas que ainda hoje, por incrível que pareça, o espectador quer. A fazer, frente ao espelho, as perguntas que queria fazer… Só mudei de lugar. O resto mantém-se!”, termina assim a sua reflexão.